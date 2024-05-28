الجيش الإسرائيلي يعلن انضمام ألوية جديدة إلى العملية العسكرية في مدينة رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء انضمام ألوية جديدة إلى عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن "قوات من المشاة انضمت إلى الفرقة 162 الناشطة في رفح جنوبي قطاع غزة، كما تم الدفع بلواء بيسلماخ التابع لسلاح المشاة إلى رفح".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن لواء بيسلماخ دخل إلى رفح أمس، وهو اللواء السادس الذي يقاتل هناك، دون تحديد أسماء بقية الألوية.

ما هو بيسلماخ؟

لواء بيسلماخ أو ما يعرف باللواء 828، الذي يعرف محليا بـ"مدرسة الجيش الإسرائيلي لمهن سلاح المشاة وقادة الفرق في زمن الحرب" تأسس عام 1974، وسبق لجنوده المشاركة بالقتال في خان يونس ومواقع أخرى في قطاع غزة.

وهذا اللواء مسؤول عن تدريب جميع قادة فرق المشاة ورقباء الفصائل. وتعمل هذه القوات كقوات قتالية عاملة بشكل كامل. منذ عام 2006، شكلت هذه الكتائب اللواء 828 (اللواء 772 سابقا)، المشار إليه باسم لواء بيسلماخ.

المصدر: RT