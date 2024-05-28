وسائل إعلام إسرائيلية: الدبابات وصلت إلى وسط رفح وقصف أحد مساجد المدينة (فيديو)

أفاد موقع Ynet بأن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى وسط مدينة رفح بعد ثلاثة أسابيع من المناورة البرية بمحيط المدينة، فيما انتشر فيديو لقصف أحد مساجد المدينة.

وقالت الموقع الإسرائيلي إن الدبابات وصلت إلى وسط مدينة رفح، وشوهدت بالقرب من مسجد العودة، الذي يعتبر أحد المعالم الرئيسية في المدينة.

وقد رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه المعلومات، وقال إنه سيتم الإعلان عن العملية في رفح في وقت لاحق.

وفي السياق نفسه، أفاد مراسل RT بأن قوات الجيش الإسرائيلي تطلق النار بكثافة في محيط منطقة العودة وسط مدينة رفح، كما استهدفت الحي السعودي في المدينة.

وقال إن عددا من الأهالي نزحوا من غرب رفح جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وفي الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل تظهر مأذنتي الجامع فيما الدخان يتصاعد، كما يمكن سماع أصوات الطائرات المسيرة في خلفية الفيديو.

ويقول الشخص الذي صور الفيديو إن القصف استهدف الجامع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تواصل عملياتها في شمال قطاع غزة، للقضاء على المسلحين والعثور على أسلحة في المنطقة، مشيرا إلى أنه ""خلال اليوم الماضي، قامت القوات بتفكيك بنية تحتية لحماس في منطقة جباليا، بما في ذلك ممرات الأنفاق ونقاط المراقبة ومنشأة لتخزين الأسلحة".

وأضاف: "واصلت قوات الجيش عملياتها في منطقة رفح، وعملت خلال الليل على ممر فيلادلفيا، حيث تشير معلومات استخباراتية إلى وجود أهداف إرهابية في المنطقة، مع استمرار الجهود لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين".

المصدر: RT