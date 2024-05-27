هل يجر الحادث بين الجيشين المصري والإسرائيلي عند معبر رفح لمواجهة عسكرية؟

أعلن الجيش المصري مقتل جندي من عناصره، مشيرًا إلى فتح تحقيق في الحادثة التي وقعت عند معبر الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني

وبينما تؤكد تل أبيب أنها تحقق في الحادث وأنها على اتصال مع القاهرة في هذا الشأن، تفيد هيئة البث الإسرائيلية أن تبادلا لإطلاق النار بين الجيشين المصري والإسرائيلي هو الذي أدى لمقتل الجندي المصري، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجانب المصري هو من بدأ بإطلاق النار.

فما التداعيات المحتملة للاشتباك المصري الإسرائيلي عند معبر رفح؟ وكيف تلقي هذه الحادثة بظلالها على خطط تل أبيب العسكرية في منطقة رفح؟

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