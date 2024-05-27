التلفزيون الإيراني يبث تسجيلا لآخر اتصال مع مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي قبل تحطمها (فيديو)

بث التلفزيون الرسمي الإيراني أمس الأحد، تسجيلا لآخر اتصال هاتفي بين وزير الطاقة علي أكبر محرابيان والطيار طاهر مصطفوي، قائد مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، قبل تحطمها.

وأبان الفيديو أن محرابيان اتصل بقائد الطائرة الرئاسية ليرد عليه محمد علي آل هاشم ممثل المرشد علي خامنئي في مدينة تبريز، الذي كان على متن المروحية الرئاسية.

ويقول له محرابيان في المحادثة: "هل تسمع صوتي؟ هل أنت بخير؟ أين البقية؟ أنت وحيد؟"

🎥 تصاویری از لحظات صحبت علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با آیت الله آل هاشم پس از سانحه بالگرد @borna_news98pic.twitter.com/9QyCNr0E2A — خبرگزاری برنا (@borna_news98) May 26, 2024

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وكانت مروحية رئيسي قد تعرضت لحادث ما أدى إلى مقتله وجميع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.

وقد أقلت المروحية بالإضافة إلى رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة أذربيجان الشرقية محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.

ودفن رئيسي في ضريح الإمام الرضا في مشهد، حيث يرقد الإمام الثامن لدى الشيعة، ليكون أول مسؤول حكومي كبير يدفن في هذا الضريح منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

المصدر: RT