وسائل إعلام: بايدن سيعلن عن تعزيز الحضور العسكري الأمريكي في بولندا

أفادت قناة "إن بي سي" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط للإعلان عن تعزيز الحضور العسكري في بولندا خلال قمة الناتو في مدريد.

وأشار مسؤولان عسكريان أمريكية وآخر أوروبي إلى أن بايدن سيعلن كذلك عن تغييرات على تمركز القوات الأمريكية في دول البلطيق، حيث قد تكون قوات جديدة سترابط على أساس دائم في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

وحسب المسؤولين فإن أعداد القوات الجديدة ستكون محدودة، ولكن في بولندا قد يصل عددها إلى عدة مئات.

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وأضاف المسؤولون أن الرئيس بايدن قد يعلن كذلك عن زيادة الحضور الأمريكي في قاعدة روتا البحرية في إسبانيا، حيث ستنضم خلال السنوات القريبة القادمة سفينتان جديدتان إلى القوات الأمريكية الموجودة هناك.

ويأتي ذلك في أعقاب الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار يوم الخميس الماضي، على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يكون تعزيز الجناح الشرقي للناتو وردع روسيا من أهم مواضيع النقاشات خلال قمة الحلف في مدريد يومي 29 و30 يونيو.

المصدر: قناة "إن بي سي"