واشنطن حول "مجزرة الخيام" في رفح: لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس والجيش الإسرائيلي يحقق في الأمر

علقت الإدارة الأمريكية على قصف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في تصريح صحفي يوم الاثنين، إن "الصور المحبطة للغارة التي شنها جيش الدفاع الإسرائيلي على رفح الليلة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين الأبرياء، تمزق القلب".

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث أن "لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس، ونحن نتفهم أن هذه الضربة قتلت اثنين من قادة حماس".

وقال: "كما قلنا منذ فترة طويلة، يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، ونحن نعمل على إشراك الجيش الإسرائيلي وشركائنا على الأرض في تقييم ما حدث، ونعرف أن الجيش الإسرائيلي يحقق في الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي شن الليلة الماضية، هجوما على رفح، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين.

وفي وقت لاحق أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن وحدة تقصي الحقائق التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا في الظروف المحيطة بمقتل مدنيين في رفح.

المصدر: تاس