بوتين: لولا طغمة كييف لتوصلنا لحل أزمة أوكرانيا منذ أمد

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا وأوكرانيا كانتا ستتفقان منذ أمد لو كانت أوكرانيا تحت قيادة من يقدّمون المصالح الوطنية على خدمة رعاتهم الغربيين.

وأضاف بوتين ممازحا: "من سوء الحظ أن الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ليس قائد الجيش في أوكرانيا بعد... لو كان هو في القيادة، لتمكّنا من حل هذا النزاع منذ فترة طويلة، ووجدنا حلا لأوكرانيا على نحو يرضي الطرفين".

كما لفت بوتين إلى أن الرئيس البيلاروسي سبق واقترح تعيين عسكريين أوكرانيين في وفد التفاوض الأوكراني للتوصل لحل الأزمة.

المصدر: RT