"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا أهدافا عسكرية في إيلات بـ3 مسيّرات (فيديو + صورة)

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء اليوم الاثنين، أنها استهدفت أهدافا عسكرية في إيلات، بواسطة 3 طائرات مسيّرة.



وقال "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزّة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــراق أهدافا عسكريةً في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار دوت في إيلات للاشتباه في تسلل "طائرات معادية".

وأفادت مراسلتنا بأنه تم إطلاق عدد من الصواريخ الدفاعية فوق إيلات، لمحاولة التصدي لطائرات مسيّرة.

وبين الحين والآخر، تبنت فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".

المصدر: RT