"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة للطيران المسير الإسرائيلي في الجولان المحتل

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة للطيران المسير الإسرائيلي في الجولان المحتل.

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وجاء في البيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024، قاعدة للطيران المسيّر الصهيوني في الجولان المحتل".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت مصفى حيفا النفطي الإسرائيلي بواسطة (الطيران المسير)، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".

المصدر: RT