"المقاومة في العراق" تعلن استهداف ميناء عسقلان النفطي في إسرائيل بصواريخ "الأرقب" (فيديو)

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الاثنين استهداف ميناء عسقلان النفطي في إسرائيل بصواريخ "الأرقب" (كروز مطور).

وقالت في بيان "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق ميناء عسقلان النفطي صباح يوم الاثنين الموافق لـ 6 مايو 2024".

وأضافت في البيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة صاروخ "الأرقب" (كروز مطور).

وأكدت في بيانها استمرارها في عملياتها ضد إسرائيل.

ونشرت "المقاومة في العراق" مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف.

المصدر: RT