لواء مصري يتحدث عن "استفزاز" إسرائيلي لمصر

أكد مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية اللواء طيار هشام الحلبي أن حادث إطلاق النار على الشريط الحدودي في رفح، يثبت التجاوزات الإسرائيلية المستمرة.

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وأوضح اللواء طيار دكتور هشام الحلبي في تصريح خاص لـRT، أن بيان القوات المسلحة المصرية أكد أنه يتم حاليا إجراء تحقيقا في الحادث، مما يؤكد أن مصر لا تتحرك سياسيا أو عسكريا برد فعل عشوائي سريع وغير مدروس على حدث، ولكن يتم البدء في تحقيق شفاف من الجهات المتخصصة، وإسرائيل ستدخل في التحقيق لتقديم البيانات التي لديها، وبالتالي سيتم الوصول إلى حقيقة إطلاق النار وهل هو حادث فردي أم كان بتعليمات من مستويات أعلى ومقصود أو غير مقصود، مشيرا إلى أنه وفقا لنتائج التحقيقات سيكون رد الفعل المصري.

وأشار مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى أن مصر حاولت بصورة متكررة إحياء المفاوضات أكثر من مرة، وذلك في ظل قناعة مصر بأن المفاوضات هي الحل المثالي لإيقاف القتال وخفض التوتر في المنطقة بالكامل، وأن زيادة الصراع ليس في صالح الجميع بما فيها إسرائيل.

وأضاف الحلبي أن احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني يعد تصعيدا بمنتهى "الاستفزاز"، وحذرت منه مصر مرة أخرى، مشيرا إلى أن المشهد في إسرائيل متوتر وليس تحت السيطرة، وهناك قرارات إستراتيجية خاطئة ولها انعكاسات على قرارات الحكومة، وبالتالي انعاكس كبير على المستوى التكتيكي للجيش الإسرائيلي.

وشدد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، على أن العمليات العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، تتميز بالاحترافية، مما يمثل ضغطا على الجيش الإسرائيلي، وأصبح متخبطا ولا يعرف من أين يتم استهدافه، وهو الأمر الذي أدى استهداف الجيش الإسرائيلي عدد من جنوده عن طريق الخطأ، فضلا عن قتل المحتجزين.

ويوم أمس، أعلن الجيش المصري مقتل جندي مصري على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث. وتجري في هذه اللحظات مراسم تشييع الجندي إلى مثواه الأخير.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أمس عن مصدر بأن القاهرة "تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود"، بعد إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح.

وقد أقار مقتل الجندي المصري المخاوف من الدفع بالمنطقة إلى حرب شاملة. لا سيما في ظل التوتر غير المسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

بدزره، قال المتحدث العسكري المصري: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

المصدر: RT