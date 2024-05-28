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زوجتا ماكرون وشتاينماير تضحكان أمام النصب التذكاري لضحايا محرقة اليهود

أخبار العالم

زوجتا ماكرون وشتاينماير تضحكان أمام النصب التذكاري لضحايا محرقة اليهود
بريجيت ماكرون وإلكه بودنبندر
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انتشرت صورة لزوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تضحكان أمام النصب التذكاري لضحايا محرقة اليهود في برلين.

وعلقت صحيفة "بيلد" الألمانية على الصورة قائلة: "أثناء مرورهما أمام الألواح الحجرية التي تخلد ذكرى اليهود القتلى ضحكت زوجتا رئيسي الدولتين (فرنسا وألمانيا) بريجيت ماكرون وإلكه بودنبندر"، مشيرة إلى أن "السبب الذي دفعهما للضحك غير معروف".

ووصفت الصحيفة صورة زوجتي السياسيين بأنها "مزعجة"، لافتة إلى أن "سلوكهم أثار الحيرة في الدول الأوروبية الأخرى".

من جهتها، كتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "شاركت السيدة الأولى في فرنسا بريجيت ماكرون نكتة مع نظيرتها الألمانية بينما كانتا ترافقان زوجيهما في حفل وضع إكليل من الزهور في النصب التذكاري للهولوكوست في برلين صباح الاثنين".

وأضافت: "وبينما كان الأزواج يسيرون عبر الكتل الخرسانية التي تشكل النصب التذكاري، شوهدت ماكرون وبودنبندر وهما تمسكان بأيدي بعضهما البعض وتضحكان".

وتعرضت ماكرون وبودنبندر للانتقاد أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحد النشطاء معلقا على الصورة قائلا إنه يشعر بـ"العار والغضب".

وقال آخر: "لم تهتممن حتى بالتظاهر بالجدية وضحكن بمرح على شيء ما".

المصدر: RT

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