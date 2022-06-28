أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع بايدن قبيل توجهه إلى مدريد للمشاركة في قمة الناتو

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه أجرى اتصالا هاتفيا صباح الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، مشيرا أنه من المرجح إجراء لقاء آخر في العاصمة الإسبانية مدريد.

صرح أردوغان بذلك قبيل مغادرته البلاد إلى إسبانيا، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال أردوغان: "أجريت حديثا (هاتفيا) هذا الصباح مع السيد بايدن، وأعرب عن رغبته في اللقاء مرة أخرى مساء اليوم أو غدا".

وبشأن عضوية السويد وفنلندا في الناتو، أكد أردوغان ضرورة مراعاة البلدين لمخاوف تركيا العضو في الحلف منذ 70 عاما.

وأضاف: "سنعقد اجتماعا رباعيا بشأن عضوية السويد وفنلندا في الناتو ولا نريد تصريحات بل نتائج".

وردا على سؤال عن احتمالية لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال أردوغان: "من غير الممكن أن أعقد لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء اليوناني".

المصدر: الأناضول