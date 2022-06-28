روسيا توقف عمل منظمتين حكوميتين سويديتين على الأراضي الروسية

استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال السويدي، وتم إبلاغه بإنهاء المكاتب التمثيلية لمنظمتين سويديتين حكوميتين في روسيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن أي نشاط للوكالة السويدية للتنمية الدولية والمعهد السويدي على الأراضي الروسية "غير مرغوب فيه ويجب إيقافه على الفور".

كما أشار البيان إلى أن أي محاولات من الجانب السويدي للترويج لمشروعات هذه المؤسسات، فإن روسيا ستعلن أن موظفيها غير مرغوب فيهم.

المصدر: إزفستيا