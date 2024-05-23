بايدن يقدم نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج! (فيديو)

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج، مؤكدا على ضرورة اختيار عائلة لديها 5 بنات!

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وبينما كان يتحدث عن إنجازاته التشريعية يوم الثلاثاء الماضي في نيو هامبشاير، كان لدى بايدن بعض النصائح الغريبة، حيث قال: "لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر"، مضيفا: "واحدة منهم سوف تحبك دائما".

وزوجة بايدن، جيل تريسي، هي الأكبر بين 5 أخوات، وسبق أن انضمت إليها أخواتها في عدة مناسبات بالبيت الأبيض.

وبعد خطابه، ذهب الرئيس الأمريكي للتحدث إلى الجمهور. وأعطى جاك براون البالغ من العمر 7 سنوات، وكارتر براون البالغ من العمر 5 سنوات، المال لشراء المثلجات.

Did I just hear this right? Biden says marry into a family with five daughters so you’ll have options? One of them will always love you. That must have been what he told Hunter. Date your dead brother’s wife so you can date your underage niece too. pic.twitter.com/2bDCxny00l — Colette Harrington (@sweetcarolinatv) May 22, 2024

المصدر: ديلي ميل