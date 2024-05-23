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بايدن يقدم نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج! (فيديو)

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بايدن يقدم نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج! (فيديو)
بايدن وزوجته
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قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج، مؤكدا على ضرورة اختيار عائلة لديها 5 بنات!

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وبينما كان يتحدث عن إنجازاته التشريعية يوم الثلاثاء الماضي في نيو هامبشاير، كان لدى بايدن بعض النصائح الغريبة، حيث قال: "لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر"، مضيفا: "واحدة منهم سوف تحبك دائما".

وزوجة بايدن، جيل تريسي، هي الأكبر بين 5 أخوات، وسبق أن انضمت إليها أخواتها في عدة مناسبات بالبيت الأبيض.

وبعد خطابه، ذهب الرئيس الأمريكي للتحدث إلى الجمهور. وأعطى جاك براون البالغ من العمر 7 سنوات، وكارتر براون البالغ من العمر 5 سنوات، المال لشراء المثلجات.

المصدر: ديلي ميل

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