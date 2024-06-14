بوتين يتقدم بمبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي آخر لكييف والغرب.
وقال بوتين:
- نحن مستعدون للجلوس حول طاولة المفاوضات. ونعرف أن الوضع القانوني ليس واضحا، لكن هناك من يمكن أن نجري المفاوضات معه وفقا للدستور الأوكراني (البرلمان)
- إن ما يدور الحديث عنه اليوم ليس الوضع الراهن، ولكننا دائما ما كنا مع السلام.
- يجب أن تنسحب القوات الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون.
- وأن يتم ترسيم الحدود الجغرافية.
- عندما تعلن كييف هذا القرار، وعدم الدخول في "الناتو" سيتم من جانبنا فورا إعطاء الأوامر بوقف إطلاق النار وسحب القوات العسكرية من جبهة القتال، وإجراء الحوار.
- كييف يجب أن تتخذ هذه القرارات بشكل مستقل استرشادا بالقيم الوطنية وإرادة الشعب الأوكراني.
- إذا كانوا في كييف سيرفضون المقترح الروسي فهذا شأنهم.. لكن الواقع الحالي سيتغير فيما بعد ليس في صالح كييف.. الظروف سوف تكون مختلفة.
- لب مقترحنا ليس كما يريده الغرب في صورة "وقف مؤقت لإطلاق النار" لإعطاء كييف فرصة لإعادة تموضع القوات الأوكرانية
- موقفنا المبدئي أن تكون أوكرانيا حيادية، واجتثاث النازية، ونزع سلاح أوكرانيا.
- نريد أن يكون نزع السلاح مكتوبا وواضحا بما في ذلك عدد الدبابات وموضع القوات.
- يجب إلغاء جميع العقوبات ضد روسيا وبذلك نطوي صفحة المأساة الأوكرانية.
- نحن في معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي وفي الدول الأوروبية مستعدون لحل المشكلات الأساسية للنظام الأمني العالمي غير القابل للتجزئة، والعودة إلى وثيقة الأمن التي تقدمنا بها نهاية عام 2021. الوضع قد تغير إلا أن المبادئ الأساسية لم تتغير.
- روسيا مستعدة للحوار مع جميع الدول وليس فقط "شكليا" وإنما حوار جدي وحقيقي حول كافة القضايا المتعلقة بالأمن الدولي