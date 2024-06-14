بوتين يؤكد بقاء المناطق الجديدة ضمن روسيا إلى الأبد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن إرادة سكان مناطق دونباس ونوفوروسيا وخيرسون وزابوروجيه في أن يكونوا مع روسيا إلى الأبد، ثابتة لا تتزعزع.

وشدد الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، على أن هذا الموضوع غير قابل للبحث بتاتا وقد تم إغلاق هذه القضية إلى الأبد.

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وأضاف رئيس الدولة: "لقد عبر سكان مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه عن موقفهم بشكل واضح خلال الاستفتاءات. أصبحت مناطق خيرسون وزابوروجيه، وكذلك جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، جزءا من روسيا الاتحادية، ولا يمكن الحديث عن انتهاك وحدة أراضي دولتنا. لقد عبر السكان في هذه المناطق عن رغبتهم وإرادتهم في أن يكونوا مع روسيا وذلك بشكل لا يتزعزع، وهذه القضية مغلقة إلى الأبد ولم تعد محل نقاش بتاتا".

في يوم 5 أكتوبر عام 2022، وقع الرئيس بوتين، على وثيقة التصديق الخاصة باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى قوام روسيا الاتحادية.

المصدر: تاس