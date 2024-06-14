 
مباشر

بوتين يؤكد بقاء المناطق الجديدة ضمن روسيا إلى الأبد

أخبار روسيا

بوتين يؤكد بقاء المناطق الجديدة ضمن روسيا إلى الأبد
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xqlu

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن إرادة سكان مناطق دونباس ونوفوروسيا وخيرسون وزابوروجيه في أن يكونوا مع روسيا إلى الأبد، ثابتة لا تتزعزع.

وشدد الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، على أن هذا الموضوع غير قابل للبحث بتاتا وقد تم إغلاق هذه القضية إلى الأبد.

إقرأ المزيد
الدوما الروسي يصادق على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا
الدوما الروسي يصادق على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا

وأضاف رئيس الدولة: "لقد عبر سكان مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه عن موقفهم بشكل واضح خلال الاستفتاءات. أصبحت مناطق خيرسون وزابوروجيه، وكذلك جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، جزءا من روسيا الاتحادية، ولا يمكن الحديث عن انتهاك وحدة أراضي دولتنا. لقد عبر السكان في هذه المناطق عن رغبتهم وإرادتهم في أن يكونوا مع روسيا وذلك بشكل لا يتزعزع، وهذه القضية مغلقة إلى الأبد ولم تعد محل نقاش بتاتا".

في يوم 5 أكتوبر عام 2022، وقع الرئيس بوتين، على وثيقة التصديق الخاصة باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى قوام روسيا الاتحادية.

المصدر: تاس

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يتقدم بمبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"