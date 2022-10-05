بوتين يصدق على اتفاقيات انضمام لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون إلى قوام روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على وثيقة التصديق الخاصة باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى قوام روسيا الاتحادية.

وعين الرئيس الروسي حكاما على رأس المناطق الأربع، وهم دينيس بوشيلين حاكما لجمهورية دونيتسك، وليونيد باسيتشنيك حاكما لجمهورية لوغانسك الشعبية، وفلاديمير سالدو حاكما لمنطقة خيرسون، ويفغيني باليتسكي حاكم منطقة زابوروجي.

ومن المقرر أن يدير الحكام الأربعة شؤون هذه المناطق مؤقتا حتى تنصيب حكاما منتخبين.

ووافقت لجنة مجلس الدوما لشؤون هيكل الدولة والتشريعات الحكومية بداية الأسبوع الجاري، على مشروعات قوانين دستورية بقبول هذه المناطق الأربع في قوام روسيا الاتحادية.

ومن المقرر أن يتم دمج المناطق الأربع بشكل كامل خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر حتى عام 2026.

وحتى سنة 2023، سيكون من الممكن الدفع بالهريفنيا (العملة الأوكرانية)، وبعد ذلك سيصبح الروبل الروسي فقط هو العملة النقدية في هذه المناطق.

ومن المفترض أن يتم ضم القوات المسلحة للمناطق الجديدة إلى القوات الروسية، ولن يتم تطبيق القواعد التشريعية التي تتعارض مع دستور روسيا الاتحادية، بما في ذلك عقوبة الإعدام.

المصدر: وكالات