ميلوني: إسرائيل وقعت في فخ حماس

قالت رئيس الوزارء الإيطالية جورجا ميلوني خلال مؤتمر صحفي يوم السبت في اختتام قمة مجموعة السبع، إن إسرائيل وقعت في الفخ الذي نصبته لها حماس في حربها على غزة.

ورغم تأكيدها على ضرورة تذكر هجمات 7 أكتوبر، أفادت ميلوني بأنه "يبدو أن إسرائيل وقعت في فخ حماس الذي كان يهدف إلى عزلها ويبدو أنه نجح".

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وصرحت رئيسة الوزراء الإيطالية بأنه يتعين العمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وتابعت قائلة: "علينا الآن أن نعمل من أجل السلام.. وهو ما يعني الحوار.. يجب علينا أن نعمل من أجل السلام والاعتراف بحق إسرائيل في أن تكون آمنة والعيش في سلام وحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم حيث يمكنهم العيش في سلام.. هذه الطريقة الوحيدة لحل المشكلة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على إيطاليا التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل، قالت ميلوني "يبدو أن إسرائيل وقعت في فخ حماس الرامي لعزلة تل أبيب".

وأردفت بالقول: "نحن نعمل من أجل أمن إسرائيل، هذا ما تفعله إيطاليا".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن تصريحاتها في المؤتمر الصحفي حول وقوع إسرائيل في الفخ الذي نصبته حماس كانت هي الأكثر إثارة للدهشة.

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هذا، وأيدت قمة مجموعة السبع الجمعة بشكل موحد "المقترح الأمريكي" الذي اعتمده مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وأضاف البيان المشترك لقمة مجموعة السبع أنه "يتوجب على إسرائيل الامتثال الكامل للقانون الدولي في جميع الظروف".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح.

المصدر: "الغارديان" + وكالات