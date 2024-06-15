بعد غواصتين روسية وأمريكية.. سفينة حربية كندية ترسو في كوبا

رست سفينة دورية تابعة للبحرية الكندية الجمعة في كوبا حيث تتواجد أيضا غواصتان أمريكية وروسية تعملان بالطاقة النووية.

وقال سلاح البحرية الملكية الكندية في بيان إن السفينة الحربية "مارغريت بروك" رست في هافانا في طريق العودة من "انتشار ناجح في حوض البحر الكاريبي".

وأضافت البحرية أن السفينة "ستزور ميناء هافانا من 14 إلى 17 يونيو 2024، تقديرا للعلاقة الثنائية طويلة الأمد بين كندا وكوبا".

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وهذه أول زيارة للبحرية الكندية إلى هافانا منذ 2016 وإلى كوبا منذ 2018، وفق البيان.

وأعلن البنتاغون الخميس أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوبا بعد يوم من رسو غواصة روسية تعمل بالدفع النووي إلى الجزيرة.

وكانت أفادت الدفاع الروسية في 12 يونيو بأن سفن البحرية الروسية أكملت تدريبات على استخدام الأسلحة الدقيقة ووصلت إلى ميناء هافانا. وتضم المفرزة الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، والغواصة النووية "قازان"، والناقلة البحرية "الأكاديمي باشين"، وسفينة القطر والإنقاذ "نيقولاي تشيكر".

المصدر: أ ف ب