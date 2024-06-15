بعد تنفيذ مهمة تجسسية قرب القرم.. مسيرة أمريكية تشغل إشارة طوارئ

أعطت مسيرة استراتيجية MQ-4C تابعة للبحرية الأمريكية شاركت في مهمة استطلاع قرب سواحل شبه جزيرة القرم الروسية، إشارة طوارئ قبيل هبوطها في صقلية، حسب بيانات مواقع تتبع حركة الطيران.

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ووفقا لموقع RadarBox، فإن المسيرة MQ-4C التي تحمل علامة النداء BLKCAT6، أدرجت في قائمة الطائرات التي أرسلت إشارات الطوارئ في الأيام الأخيرة. وكشفت بيانات مسارها أنه بعد رحلة استطلاعية فوق البحر الأسود قبالة سواحل القرم بعد ظهر أمس الجمعة، عادت الطائرة بدون طيار إلى قاعدة سيغونيلا البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي في جزيرة صقلية الإيطالية.

وعند اقتراب من إيطاليا، حسب RadarBox، استخدم جهاز الإرسال والاستقبال للطائرة MQ-4C الرمز 7700، مما يعني، وفقا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، وقوع حالة طوارئ على متن الطائرة. وفي حوالي الساعة 18 مساء، هبطت الطائرة في قاعدة سيغونيلا.

وأكدت مواقع أخرى لتتبع حركة الطيران، بينها SquawkAlert، حقيقة تشغيل MQ-4C إشارة الطوارئ.

يذكر أن MQ-4C Triton طائرة استطلاع مسيرة طويلة المدى تم تطويرها لصالح البحرية الأمريكية على أساس الطائرة بدون طيار الاستراتيجية RQ-4 Global Hawk.

المصدر: RT