بدأت طائرة استطلاع استراتيجية بدون طيار من طراز MQ-4C Triton تابعة للبحرية الأمريكية اليوم الجمعة تحليقا استطلاعيا في المياه المحايدة للبحر الأسود بالقرب من السواحل الروسية.

وفقا لموقع Flightradar24 للتتبع حركة الطيران، فقد أقلعت MQ-4C Triton من سرب دوريات البحرية الأمريكية VUP-19، تحمل رقم التسجيل 169659، وعلامة النداء BLKCAT6، من قاعدة سيغونيلا الجوية في إيطاليا، محلقة على ارتفاع 52 ألف قدم (نحو 15.8 كم) في أول ظهور لمثل هذه الطائرات فوق البحر الأسود.

إقرأ المزيد

وTriton قادرة على توفير معلومات الاستطلاع في الوقت الحقيقي على مساحات واسعة في البحر وفي المناطق الساحلية، وإجراء مراقبة مستمرة للسطح، وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ، بإمكانها مراقبة ما يصل إلى 7 ملايين كم مربع من السطح خلال يوم.

ويمكنها جمع معلومات حول نوع وموقع وسرعة واتجاه حركة السفن. إضافة إلى ذلك، تم تصميم هذه المسيرة كطائرة دعم لطائرة Boeing P-8 Poseidon المضادة للغواصات، وهي تكمل قدراتها.

وتستطيع MQ-4C Triton البقاء والتحليق لمدة تصل إلى 30 ساعة وعلى ارتفاعات تصل إلى 17 ألف متر وبسرعة تصل إلى 610 كم/ساعة. والفرق الأساسي بين هذا الطراز وGlobal Hawk هو أن Triton قادرة على المناورة بسهولة، مع خفض الارتفاع بسرعة، وهي مصممة لتحمل البرد والاصطدام بالطيور والجليد وضربات البرق.

وكانت طائرة استطلاع مسيرة أمريكية من طراز Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk حلقت على مدى نحو يوم كامل قرب سواحل القرم الأسبوع الماضي.

يذكر أن القوات الأوكرانية كثيرا ما تشن ضربات على مواقع في القرم ومناطق روسية أخرى استنادا إلى المعلومات التي يزودها بها الجيش الأمريكي.

المصدر: RT + وسائل إعلام روسية