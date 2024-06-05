بعد تحليق قرب القرم استغرق نحو يوم.. مسيرة استطلاع أمريكية تغادر المنطقة

أفادت بيانات موقع Flightradar24 لتتبع حركة الطيران بأن طائرة الاستطلاع المسيرة الأمريكية التي تم رصدها منذ الثلاثاء قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، غادرت المنطقة صباح اليوم الأربعاء.

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وحسب بيانات المواقع، فقد كانت طائرة استطلاع مسيرة من طراز Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحمل رقم التسجيل 10-2045 وعلامة النداء الخاصة بها Forte-12، أقلعت الثلاثاء من مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية وحلقت عبر المجال الجوي لليونان وبلغاريا نحو البحر الأسود، قبل أن تدخل منطقة شبه جزيرة القرم حوالي الساعة 11.00 من نفس اليوم وحلقت هناك على ارتفاع حوالي 16 كيلومترا.

لبعض الوقت، كانت طائرة Forte-12 هي "الأكثر تتبعا" على المنصة، حيث تابعها أكثر من خمسة آلاف مستخدم. واختفت الطائرة بدون طيار من على شاشات الرادار عدة مرات، ثم عادت للظهور على الخريطة مجددا.

وخلال هذا التحليق، لم تغادر الطائرة المجال الجوي المحيط بشبه جزيرة القرم إلا مرة واحدة، عندما انسحبت حوالي الساعة 16.00 الثلاثاء، إلى المجال الجوي الروماني، ثم عادت إلى سواحل القرم.

ووفقا لبيانات Flightradar24 المتوفرة صباح اليوم الأربعاء، فإن المسيرة الأمريكية غادرت البحر الأسود عبر المجال الجوي البلغاري متجهة إلى قاعدتها.

ووفقا للشركة المصنعة، فإن الطائرة الأمريكية المسيرة مصممة للاستطلاع والمراقبة، وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة، وهي مصممة للحصول على صور عالية الدقة لمناطق واسعة من الأراضي في الوقت الفعلي تقريبا، وقادرة على العمل في أي طقس وفي أي وقت من اليوم، إضافة إلى إمكانية استخدامها لدعم الاتصالات.

المصدر: "نوفوستي"