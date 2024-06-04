رصد طائرة أمريكية مسيرة قبالة سواحل شبه جزيرة القرم

حلقت طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من طراز Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk أقلعت من قاعدة جوية في صقلية على ارتفاع 15.5 كيلومترا فوق المياه المحايدة للبحر الأسود بالقرب من القرم.

جاء ذلك وفقا للبيانات الواردة من موقع Flight Radar على شبكة الإنترنت، حيث يوضح الموقع أن الطائرة أقلعت من مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت عبر المجال الجوي لليونان وبلغاريا نحو البحر الأسود.

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ووفقا للموقع، تنتمي الطائرة المسيرة لأسطول القوات الجوية الأمريكية وتحمل رقم تسجيل 2045-10، وعلامة النداء الخاصة بها Forte-12. ويتابع هذه الطائرة الآن أكثر من 5 آلاف مستخدم، وهي الآن تحتل المرتبة الأولى في "الشعبية" على المنصة. واعتبارا من الساعة 11:39 بتوقيت موسكو، تم تعطيل تتبع الطائرة المسيرة على الموقع الإلكتروني، ولم تعد معروضة على الخريطة.

ووفقا للشركة المصنعة، فإن الطائرة الأمريكية المسيرة مصممة للاستطلاع والمراقبة، وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة، وهي مصممة للحصول على صور عالية الدقة لمناطق واسعة من الأراضي في الوقت الفعلي تقريبا، وقادرة على العمل في أي طقس وفي أي وقت من اليوم، إضافة إلى إمكانية استخدامها لدعم الاتصالات.

وكما هو مذكور على الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة، فإن Global Hawk، التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية منذ عام 2001، "تحدد التهديدات المحتملة، ما يسمح للقادة بالحصول على رؤية أكبر في نطاق مسؤوليتهم".

المصدر: نوفوستي