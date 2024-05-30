اعتقال 4 من سكان القرم خططوا لعمليات إرهابية ضد خطوط السكك الحديد

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 4 أشخاص من سكان القرم كانوا يعدون لشن هجمات إرهابية على خطوط السكك الحديدية في شبه الجزيرة.

وأشار البيان إلى أن المتورطين خططوا للعملية بناء على تعليمات من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بهدف شل حركة القطارات، بما في ذلك القطارات العسكرية.

إقرأ المزيد

وأوضح البيان: "تم إحباط سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية في مرافق النقل بالسكك الحديدية في جمهورية القرم، والتي خططت لها الاستخبارات الأوكرانية، وقامت مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية بتجنيد خمسة من سكان جمهورية القرم الموالين لنظام كييف لتنفيذ الهجمات الإرهابية".

وتابع: "وقد خطط العملاء لتنفيذ هجمات إرهابية في خطوط السكك الحديدية بهدف شل حركة القطارات، بما في ذلك القطارات العسكرية".

وأضاف البيان: "ترأس الجماعة الإجرامية مواطن روسي من مواليد عام 1970، والذي أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة عند إخراجها من أحد المخابئ".

ويسعى نظام كييف باستمرار إلى استهداف المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الروسية الحدودية، بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما يسفر أحيانا عن سقوط قتلى مدنيين بينهم أطفال ونساء.

المصدر: تاس