الدفاعات الروسية تسقط صاروخين باليستيين أوكرانيين فوق القرم

أعلن أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس جمهورية القرم الروسية، إسقاط صاروخين باليستيين أوكرانيين فوق شبه الجزيرة.

وكتب كريوتشكوف على "تيليغرام": "تم إسقاط صاروخين باليستيين "غروم-2" فوق شبه جزيرة القرم".

وأشار كريوتشكوف في وقت سابق إلى عدم وقوع أي أضرار مادية أو إصابات بشرية في المنطقة نتيجة لذلك.

وتزايدت الهجمات الأوكرانية في الأيام الأخيرة على مواقع مختلفة في شبه جزيرة القرم، صدتها وسائط الدفاع الجوي الروسية.

المصدر: تاس