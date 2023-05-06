انطلاق وسائط الدفاع الجوي الروسي في شمال القرم

قال أوليغ كريوتشكوف مستشار رئيس جمهورية القرم الروسية، إن وسائط منظومة الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية مجهولة الهوية في شمال شبه الجزيرة.

وأشار المستشار إلى عدم وقوع أية أضرار مادية أو إصابات بشرية في المنطقة نتيجة لذلك.

وأضاف كريوتشكوف: "صباح اليوم السبت، عملت وسائط الدفاع الجوي في شمال شبه جزيرة القرم. لم تقع إصابات أو دمار نتيجة لذلك".

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ولم يقدم المستشار، على قناته في تيلغرام، أية تفاصيل أخرى.

ويشار إلى أن هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية تزايدت في الأيام الأخيرة، على مواقع مختلفة في شبه جزيرة القرم، وتقوم وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي بالتصدي لها في كل الحالات.

المصدر: وكالات