حاكم القرم: قوات الدفاع الجوي أسقطت مسيّرتين دون إصابات

أكد حاكم جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية في جنوب شرق القرم أسقطت مسيّرتين ولم تقع أي إصابات.

وكتب أكسيونوف، في قناته على "التليغرام"، أن "قوات الدفاع الجوي عملت في جنوب شرق شبه جزيرة القرم، وأسقطت مسيّرتين ولم تقع أي إصابات".

وأعلن أكسيونوف، في وقت سابق، أن أجهزة الاستخبارات الغربية متورطة في تنظيم وإعداد الهجمات الإرهابية على أراضي الجمهورية.

وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، في وقت سابق، أن كييف حاولت استهداف الكرملين باستخدام طائرات مسيّرة، وسرعان ما أسقطهما الجيش الروسي والخدمات الخاصة الروسية.

وأكد الكرملين أن هذا هجوم إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية متى وكيفما تراها مناسبة.

كما صرح رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، معلقا على هجوم الطائرات المسيّرة على الكرملين، بأنه سيطالب نواب مجلس الدوما باستخدام أسلحة قادرة على تدمير النظام الإرهابي الأوكراني.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس