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حاكم جمهورية القرم: وكالات استخبارات غربية ضالعة في الإعداد للهجمات الإرهابية

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حاكم جمهورية القرم: وكالات استخبارات غربية ضالعة في الإعداد للهجمات الإرهابية
Kremlin Pool
حاكم جمهورية شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف (صورة أرشيفية)
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أعلن حاكم جمهورية شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف أن أجهزة الاستخبارات الغربية متورطة في تنظيم وإعداد الهجمات الإرهابية على أراضي الجمهورية.

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جاء ذلك في حديثه لقناة "روسيا 24"، حيث تابع أن المجموعة الإرهابية عملت من خلال دول أجنبية، وفرت لها المتفجرات والإلكترونيات المطلوبة لتنفيذ الهجمات الإرهابية، ولم تكن الاستخبارات الأوكرانية وحدها في ذلك، وقال: "أنا متأكد من أن الأجهزة الخاصة لدول غربية ساعدت في ذلك أيضا".

وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB قد كشفت اليوم الأربعاء عن عملاء سريين للمخابرات العسكرية الأوكرانية كانوا يخططون لسلسلة من الهجمات الإرهابية في شبه جزيرة القرم، وقامت باعتقال 7 أشخاص، من بينهم مواطنون من روسيا وأوكرانيا وبلغاريا، فيما كان المستهدفون لهذه الهجمات الإرهابية حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، ورئيس البرلمان فلاديمير كونستانتينوف، وعمدة يالطا، يانينا بافلينكو، وبعض منشآت البنية التحتية في شبه الجزيرة.

وتم تسمية رومان ماشوفيتس، نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، وضابط المخابرات العسكرية الأوكرانية باعتباره المنظم المباشر للهجمات الإرهابية.

المصدر: نوفوستي

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