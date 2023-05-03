الأمن الفدرالي الروسي يلقي القبض على عملاء أوكرانيين ويحبط سلسلة هجمات إرهابية (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية في شبه جزيرة القرم، والتي خططت لها أجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال مكتب الاتصالات التابع لجهاز الأمن الفدرالي إن من بين الأهداف التي خططوا لضربها الإدارة المحلية في شبه جزيرة القرم.

وكشف أن العمليات الإرهابية التي كانوا يخططون لها كانت ستستهدف "رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، ورئيس البرلمان كونستانتينوف، وعمدة مدينة يالطا بافلينكو، بالإضافة إلى منشآت من البنية التحتية للنقل في شبه الجزيرة.

ووفقا لجهاز الأمن الفدرالي كان المدبر والمنظم المباشر للهجمات هو رئيس الاتصال بإدارة الاستخبارات الأوكرانية، كيريل بودانوف، وضابط احتياطي في المخابرات العسكرية وهو رومان ماشوفيتس، المولود عام 1976، والذي شغل منذ عام 2020 منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا.

كما تضمنت هذه المجموعة مواطنين من روسيا وأوكرانيا جندهم ماشوفيتس، خططوا لهجمات إرهابية وراقبوا المسؤولين واشتروا أسلحة نارية.

المصدر: نوفوستي