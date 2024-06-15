"كتائب القسام" تعلن تنفيذها كمينا مركبا ضد جنود وآليات إسرائيلية غربي رفح

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتليها نفذوا "كمينا مركبا ضد آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الحي السعودي" بتل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام" في بيان اليوم السبت: "مع صبيحة يوم عرفة نفذ مجاهدونا كمينا مركبا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح، حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعالها وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".

من جهته، قال موقع "حدشوت بزمان" اليوم السبت إنه "في حدود الساعة الخامسة فجرا في غزة تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".

وتابع: أن "مروحيات إسرائيلية تحمل جنودا من حادث رفح هبطت في مستشفيات بيلنسون وشعاري تسيديك".

وأشار إلى أن الجيش "أبلغ عائلات ثمانية جنود إسرائيليين بمقتل أولادهم في معارك قطاع غزة بعد إصابة آليتهم بصاروخ مضاد للدروع".

المصدر: RT+حدشوت بزمان