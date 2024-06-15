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بوتين يهنىء المسلمين بعيد الأضحى المبارك

أخبار روسيا

بوتين يهنىء المسلمين بعيد الأضحى المبارك
Sputnik
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا والعالم بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى مساهمة المنظمات الإسلامية الروسية في وحدة الروس، وتطوير الحوار بين الأعراق والأديان.

وقال بوتين في برقية تهنئة صدرت عن المكتب الصحفي للكرملين: "أهنئ بحرارة مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يعمل بالأخص على التقريب بين الناس، وترسيخ مثل الرحمة والعدالة والتسامح، والتفاهم المتبادل في المجتمع، ويكشف عمق القيم الروحية الراسخة للإسلام".

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وأضاف: "من دواعي سرورنا أن تثري حياة الأمة الإسلامية بلادنا بالأعمال الصالحة والمشاريع والمبادرات الجديدة في مجال الثقافة والتعليم".

وأشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن المنظمات الإسلامية تولي اهتماما كبيرا بالأسرة، والتربية الوطنية لجيل الشباب، وتقديم المساعدة الفعالة للمشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأكد بوتين: "بالطبع فإن مساهمتهم في وحدة شعبنا وفي تطوير الحوار بين الأعراق والأديان في روسيا أمر مهم".

ويحتفل المسلمون في شتى أرجاء العالم بعيد الأضحى المبارك الذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، ويوافق ميلاديا يوم الأحد السادس عشر من يونيو في معظم الدول.

المصدر: RT

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