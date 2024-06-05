بوتين يعرب عن ارتياحه لنمو عدد السكان المسلمين في روسيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مناقشته للوضع الديموغرافي، عن ارتياحه لزيادة عدد السكان المسلمين في البلاد.

وفي سياق مناقشة الوضع الديموغرافي في روسيا، ولا سيما في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، حيث يوجد معدل مواليد مرتفع، أوضح بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، قائلا: "نحن نرحب بنمو السكان المسلمين في بلادنا، ونحن سعداء بما يحدث في روسيا، حيث يوجد معدل مواليد مرتفع في بعض جمهورياتنا".

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وأعرب بوتين عن ارتياحه للاتجاهات الحالية في السياسة الديموغرافية للبلاد.

وأضاف: "نحن لسنا ضد زيادة عدد السكان المسلمين، بل على العكس من ذلك، نحن سعداء بما يحدث الآن في بعض جمهورياتنا، التي يغلب عليها السكان المسلمون، لدينا معدل مواليد جيد جدا.. إننا سعداء للغاية".

هذا وأكد بوتين أن روسيا ليس لديها أي طموحات إمبريالية لأن العالم يتغير بسرعة، لذاك يجب التطلع إلى المستقبل بناء على حقائق اليوم.

المصدر: RT