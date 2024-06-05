انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة وازنة من سلطنة عمان

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف، التي نظمت جناحا كبيرا عرضت خلاله التراث والأصالة العريقة للسلطنة.

RT

إلى جانب سلطنة عمان تشارك مصر بوفد رفيع المستوى يترأسه وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، ويشارك السودان أيضا في الحدث بوفد يضم وزراء الخارجية والمالية والموارد الطبيعية برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، كذلك تشارك سوريا بوفد يترأسه وزير المالية كنان ياغي.

كما تحدثت وسائل إعلام عن وفد تضم رجال أعمال من إيطاليا والولايات المتحدة وأوروبا وكندا تشارك في فعاليات المنتدى، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من آسيا.

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وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في الجلسة العامة للمنتدى المنعقدة في 7 يونيو الجاري.

وستتمحور الجلسات حول موضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT