بوتين: ليس لدى روسيا أي طموحات إمبريالية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، إن روسيا ليس لديها أي طموحات إمبريالية.

وأكد بوتين في حديثه: "ليست هناك حاجة هنا، كما تعلمون للبحث عن شيء غير موجود، ولا داعي لاختراع ذلك، روسيا ليس لديها طموحات إمبريالية".

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وسُئل بوتين خلال اللقاء سؤالا حول العلم الروسي الأقرب إليه الحالي أو الإمبراطوري أو السوفييتي، فأجاب قائلا: "العلم الرسمي الروسي، ذو الألوان الثلاثة".

كما أوضح قائلا: "ليست هناك حاجة للبحث عن بعض طموحاتنا الإمبراطورية هنا، بكل وضوح إنها غير موجودة، لأن العالم يتغير بسرعة، نحن نتطلع إلى المستقبل بناء على حقائق اليوم".

هذا وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا طورت علاقات موثوقة جدا مع العالم العربي، مشيرا إلى أن ذلك يمكن موسكو من المساهمة في محاولة التسوية في الشرق الأوسط.

المصدر: RT