الأكثر مشاهدة في أوروبا.. نظرات ميلوني لماكرون تنتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل (فيديو)

انتشر فيديو وثق نظرات رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني والترحيب البارد لدى استقبالها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون عند وصوله إلى قلعة سويفي لحضور حفل عشاء على شرف قادة مجموعة السبع.

والاستقبال البارد الذي حظي به الرئيس الفرنسي عند وصوله إلى قلعة سويفي في برينديسي بإيطاليا لحضور حفل عشاء على شرف قادة مجموعة السبع ليل الخميس إلى الجمعة، كشف بشكل كبير حجم التوتر والخلاف بين الطرفين.

أحد أكثر المقاطع المتداولة حالياً في أوروبا تم التقاطه من قمة الدول السبع...



في المقطع رئيسة وزراء إيطاليا تستقبل زعماء الدول وتسلم عليهم جميعاً بحفاوة لكن عندما اقترب الرئيس الفرنسي ماكرون بدأت تنظر له بطريقة غريبة وكأنها متقززة منه.pic.twitter.com/2HeDXLLUWo — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 14, 2024

وشهدت قمة مجموعة السبع خلافا بين ميلوني وماكرون بسبب قضية الإجهاض والتي يعارضها اليمين المتطرف الإيطالي بقيادة حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعمه ميلوني.

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وقال ماكرون الذي دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية بعد تراجع حزبه في الانتخابات الأوروبية الأسبوع الماضي، إنه متأسف لعدم ظهور كلمة "إجهاض" في البيان الختامي لقمة إيطاليا 2024 واشتكى من "حساسيات مختلفة".

وفي المقابل اتهمت ميلوني التي تعارض الإجهاض، الرئيس الفرنسي بإدارة "حملة انتخابية" خلال قمة مجموعة السبع وذلك في محاولة لـ"استخدام الخلاف" حول مسألة الإجهاض في البيان الختامي.

ووفق ما أوردته وكالة "أنسا" الإيطالية، صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية بأنه "لا يوجد سبب لإثارة الجدل حول القضايا التي اتفقنا عليها منذ فترة طويلة.. أعتقد أنه من الخطأ الفادح في مثل هذه الأوقات الصعبة استخدام منتدى بهذه الأهمية مثل مجموعة السبع للقيام بحملة انتخابية".

وتابعت ميلوني: "الجدل الدائر حول وجود أو عدم وجود كلمة إجهاض في الاستنتاجات هو ذريعة"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي.

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وأفادت بأن البيان الختامي للقمة يشير إلى أن ما تم التوصل إليه في قمة هيروشيما حيث تمت الموافقة بالفعل العام الماضي على ضرورة ضمان أن يكون الإجهاض آمنا وقانونيا، لافتة إلى أن هذه حقيقة ثابتة ولم يطلب منا أحد على الإطلاق التراجع عن هذا الأمر.

وجاء في البيان الختامي لقمة إيطاليا: "نكرر التزاماتنا الواردة في قمة هيروشيما بشأن حصول الجميع على خدمات صحية كافية وبأسعار معقولة وعالية الجودة للنساء، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة، والحق في ذلك يكون للجميع".

وخلال مؤتمر صحفي الخميس، قال ماكرون ردا على سؤال لصحافي إيطالي إن البرلمان الفرنسي صوت في وقت سابق من هذا العام على "تكريس حق الإجهاض في الدستور الفرنسي"، مضيفا: "هذا لا يمثل حساسية في بلدنا على عكس بلدكم اليوم.. يؤسفني ذلك ولكنني أحترمه لأنه قرار سيادي لشعبكم".

وأثارت هذه التصريحات غضب ميلوني كما تصدرت أيضا الصفحات الأولى في إيطاليا، الجمعة.

وعلق صهر ميلوني وساعدها الأيمن وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا قائلا: "لا أعرف ما إذا كان من المناسب في قمة مجموعة السبع التي شارك فيها البابا أيضا إدراج إشارة إلى الإجهاض".

جدير بالذكر أنه وفي الأيام السابقة ضغط الفرنسيون والكنديون من أجل إضافة النص الذي "يؤكد فيه القادة على أهمية الحفاظ وضمان الوصول الفعال إلى الإجهاض الآمن والقانوني والرعاية بعد الإجهاض".

المصدر: RT + وكالات