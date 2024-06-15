 
مباشر

ترامب: زيلينسكي أعظم تاجر بين كل السياسيين الأحياء وسأوقف دفع ملياراتنا له

أخبار العالم

ترامب: زيلينسكي أعظم تاجر بين كل السياسيين الأحياء وسأوقف دفع ملياراتنا له
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xqw9

وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه "سيقوم بإنهاء" مدفوعات بمليارات الدولارات لأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.

وأضاف ترامب في حديث إلى أنصاره في مدينة ديترويت أن "كل زيارة يقوم بها فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن تمثل مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا تصل إلى مليارات الدولارات".

إقرأ المزيد
ترامب: علاقاتي مع بوتين كانت جيدة
ترامب: علاقاتي مع بوتين كانت جيدة

وتابع: "ربما يكون زيلينسكي أعظم تاجر بين كل السياسيين الأحياء. في كل مرة يأتي إلى بلادنا، يغادرها ومعه 60 مليار دولار.. وهكذا بلا نهاية. سأتعامل مع هذا الأمر".

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق،في وقت سابق، استمرار المساعدات المالية لكييف، ووعد بأنه إذا أعيد انتخابه فإنه سيتمكن من حل الصراع الأوكراني في غضون 24 ساعة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يتقدم بمبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"