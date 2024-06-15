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الدفاع الروسية: تحييد 2000 جندي أوكراني في يوم وتدمير راجمات صواريخ أمريكية الصنع

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الدفاع الروسية: تحييد 2000 جندي أوكراني في يوم وتدمير راجمات صواريخ أمريكية الصنع
Globallookpress
راجمات صواريخ M270 MLRS أمريكية الصنع (صورة أرشيفية)
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أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 2010 جنود خلال آخر 24 ساعة، فيما دمرت القوات الروسية عددا من راجمات الصواريخ أمريكية الصنع.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" ضربت قوات ومعدات عسكرية معادية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 75 جنديا، كما تم تدمير راجمات صواريخ M142 HIMARS أمريكية الصنع وM270 MLRS أمريكية الصنع أيضا، دون ذكر التفاصيل.

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وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى لتقرير الدفاع الروسية:

  • واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" التقدم في عمق دفاعات العدو في خاركوف، كما صدت 7 هجمات مضادة، فيما وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 350 عسكريا
  • سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات معادية في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك، حيث خسر الجيش الأوكراني نحو 495 عسكريا
  • حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، حيث تجاوزت خسائر العدو 630 جنديا، وتم تدمير 3 مستودعات ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية
  • حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 5 هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 320 عسكريا
  • سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة، واستهدفت قوات ومعدات عسكرية للعدو في دونيتسك وزابوروجي، وخسر الجيش الأوكراني هناك نحو 140 جنديا
  • إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 106 مناطق
  • إسقاط 54 طائرة بدون طيار و4 قنابل موجهة HAMMER فرنسية الصنع، إضافة إلى 10 قذائف من HIMARS.

المصدر: RT

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