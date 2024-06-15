الدفاع الروسية: تحييد 2000 جندي أوكراني في يوم وتدمير راجمات صواريخ أمريكية الصنع

أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 2010 جنود خلال آخر 24 ساعة، فيما دمرت القوات الروسية عددا من راجمات الصواريخ أمريكية الصنع.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" ضربت قوات ومعدات عسكرية معادية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 75 جنديا، كما تم تدمير راجمات صواريخ M142 HIMARS أمريكية الصنع وM270 MLRS أمريكية الصنع أيضا، دون ذكر التفاصيل.

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وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى لتقرير الدفاع الروسية:

واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" التقدم في عمق دفاعات العدو في خاركوف، كما صدت 7 هجمات مضادة، فيما وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 350 عسكريا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات معادية في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك، حيث خسر الجيش الأوكراني نحو 495 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، حيث تجاوزت خسائر العدو 630 جنديا، وتم تدمير 3 مستودعات ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 5 هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 320 عسكريا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة، واستهدفت قوات ومعدات عسكرية للعدو في دونيتسك وزابوروجي، وخسر الجيش الأوكراني هناك نحو 140 جنديا

إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 106 مناطق

إسقاط 54 طائرة بدون طيار و4 قنابل موجهة HAMMER فرنسية الصنع، إضافة إلى 10 قذائف من HIMARS.

المصدر: RT