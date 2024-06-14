الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا بلغت نحو 12.8 ألف جندي في أسبوع

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بأن الجيش الأوكراني خسر خلال الأسبوع الماضي نحو 12795 عسكريا بين قتيل وجريح، بينما استسلم 46 جنديا أوكرانيا خلال نفس الفترة.

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جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

شنت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة مكثفة على منشآت الطاقة الأوكرانية التي تدعم عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري

ألحقت هذه الضربات أضرارا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومرافق تخزين صواريخ ٍSTORM SHADOW، ونقاط انتشار مؤقتة لتشكيلات القوميين والمرتزقة الأجانب

ضربت مجموعة قوات "الشمال" 4 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية وخسر العدو نحو 1710 عسكريين

سيطرت مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وحررت بلدية أرتيموفكا في لوغانسك وتيمكوفكا في خاركوف، ووصلت خسائر الجيش الأوكراني هناك إلى نحو 3405 عسكريين كما تم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية و4 مستودعات ذخيرة ميدانية للعدو

حسنت مجموعة قوات "الوسط" موقعها التكتيكي وصدت 34 هجمة مضادة للقوات الأوكرانية

حسنت مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة وكبدت العدو خسائر تبلغ نحو 3785 جنديا، كما دمرت 22 مستودع ذخيرة ميدانيا للقوات الأوكرانية

خسرت القوات الأوكرانية نحو 555 جنديا جراء عمليات نفذتها مجموعة قوات "دنيبر"

تدمير طائرات "سو-27" و"سو-25" و"ميغ-29" أوكرانية إضافة إلى مروحيتين من طراز "مي-8"

إسقاط 13 صاروخا من طراز ATACMS، وصاروخين من منظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز "نبتون"

المصدر: RT