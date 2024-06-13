الدفاع الروسية: الخسائر الأوكرانية بلغت نحو 2000 جندي خلال يوم

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن قواتها واصلت تحسين مواقعها على مختلف المحاور، فيما تكبد الجيش الأوكراني خسائر بلغت نحو 1990 جنديا خلال اليوم الماضي.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على مواقع أكثر ملاءمة في مقاطعة خاركوف، وصدت 8 هجمات مضادة، فيما خسر العدو نحو 305 عسكريين

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة وضربات قوات ومعدات عسكرية معادية في دونيتسك، حيث وصلت خسائر الجيش الأوكراني هناك إلى نحو 450 جنديا، كما تم تدمير مستودعي ذخيرة ميدانيين تابعين له

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها التكتيكي في دونيتسك أيضا، بينما خسر العدو نحو 635 عسكريا، وتم تدمير 7 مستودعات ذخيرة تابعة له

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وصدت 4 هجمات مضادة، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 345 جنديا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وخسر الجيش الأوكراني نحو 155 عسكريا

استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات معادية في مقاطعة زابوروجية، حيث وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 100 جندي

إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 103 مناطق

إسقاط 33 طائرة بدون طيار و4 قذائف من راجمات الصواريخ Vampire تشيكية الصنع، وHIMARS أمريكية الصنع.

المصدر: RT