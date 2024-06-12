الجيش الروسي يدمر مرابض طائرات أوكرانية ومقتل 1755 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا
نوفوستي
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استهدف الجيش الروسي مرابض للطائرات الأوكرانية ونقاط انتشار وتدريب مؤقتة لمرتزقة قوات العدو ودمر مستودعات ذخيرة وطائرات مسيرة وقتل مئات العسكريين الأوكرانيين على مختلف خطوط القتال.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء:
- نفذ الجيش الروسي هذا الصباح ضربة كبيرة جماعية على مرابض الطائرات والبنية التحتية لقاعدة طيران تابعة للقوات الأوكرانية.
- قصف نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب ومواقع تدريب على استخدام الزوارق المسيرة ومستودعات للذخيرة والمتفجرات.
- تكبدت القوات الأوكرانية أكثر من 500 عسكري خلال 24 ساعة بسبب عمليات مجموعة قوات "الغرب".
- هزمت مجموعة "الشمال" 5 ألوية من القوات الأوكرانية، بما في ذلك في ليبتسي، وتيخوي، وفولشانسك، ومقاطعة خاركوف.
- خسرت القوات الأوكرانية حوالي 190 عسكريا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة.
- خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 600 عسكري في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب" خلال 24 ساعة، وتم تدمير 5 مستودعات للذخيرة.
- حسنت وحدات مجموعة "المركز" وضعها التكتيكي على جبهة القتال وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 350 عسكريا.
- احتلت مجموعة قوات "الشرق" مواقع أكثر أهمية، بينما فقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 115 عسكريا.
- أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 9 صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز ATACMS، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر"، و61 طائرة بدون طيار خلال الـ24 ساعة الماضية.
المصدر: RT