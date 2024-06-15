من أين سيأتي الغرب بالمبلغ الذي وعد به كييف؟ حول ذلك، كتب فلاديمير دوبرينين، في "أوراسيا ديلي":

كتبت صحيفة بوليتيكو أن دول السبع الكبرى، التي تعقد اجتماعها من 13 إلى 15 حزيران/يونيو 2024 في إيطاليا، لن تكون قادرة على إرضاء أوكرانيا سوى بكلمات الدعم المعنوي الدافئة، بينما يراهن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، المنتهية ولايته، على أن يزودوا بلاده بكثير من المال.

الحديث عن تخصيص قرض لكييف يبدو في غاية الغباء. الأرقام "غير منطقية". فقد وعدوا بإرسال "فوائد الأصول الروسية المحاصرة في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى زيلينسكي". المبلغ الاجمالي، كما تتذكرون، حوالي 300 مليار دولار. يعدون بتخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار. وفقًا لبلومبرغ، الفائدة من ثلاثمائة مليار الروسية سنويًا تتراوح بين 3 و 5 مليارات دولار، فمن أين ستأتي الـ 45 مليار دولار المتبقية؟

هناك عمليًا أربعة خيارات: إما من العدم، أي أنهم سيعطون كييف في الحد الأقصى "خمسة" وهذا كل شيء؛ أو سيضيفون 45 من الأموال المجمدة الرئيسية، فيسرقونها من روسيا؛ أو سيتم توزيع الـ 45 المسروقة على المجمع الصناعي العسكري لدول مجموعة السبع، ومرة أخرى سيتم إرسال خمسة فقط إلى أوكرانيا. أو، إذا قرروا اللعب بأمانة، دون تجاوز الدخل الفعلي، فسوف يرسلون خمسة مليارات سنويًا (أي سيكون مشروعًا لعقد من الزمن).

إذا لم يتم التوقيع على اقتراح القرض، فإن المفاوضات سوف تستمر في الصيف وتقترب جديًا من الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الواقع، قِلة من المسؤولين الأوروبيين واثقون من أن ترامب، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، سيكون حليفًا يمكن الاعتماد عليه في حرب أوكرانيا ضد روسيا.

وهذا يعني أن أوكرانيا لديها فرصة جيدة لأن تبقى بلا شيء.

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