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صحفي إسرائيلي يثير جدلا في مصر بسبب تغريدة عن أهرامات الجيزة

أخبار العالم العربي

صحفي إسرائيلي يثير جدلا في مصر بسبب تغريدة عن أهرامات الجيزة
Globallookpress
أهرامات الجيزة
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أثار الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين جدلا في مصر عقب نشره تدوينة على منصة "X" جدد فيها مزاعم إسرائيلية حول بناء أهرامات الجيزة.

ونشر إيدي كوهين تدوينة أرفقها بصورة يوم الجمعة قال فيها "نحن بنو إسرائيل نحن بنينا الأهرام".

وعقب تلك التدوينة تصدر الصحفي الإسرائيلي تريند منصة "إكس" في مصر، حيث علق إيدي كوهين قائلا: "شكرا للشعب المصري الذي يهتم بتغريداتي وجعلني ترند في مصر"، زاعما أن ذلك دليل على متابعة المصريين له.

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وذكر موقع "فيتو" المصري أنه بين الحين والآخر تتعمد إسرائيل إثارة زوبعة إعلامية حول بناء الإسرائيليين لأهرامات الجيزة بهدف تشويه التاريخ المصري وزعم ملكية أرض مصر لهم.

ويقول الموقع المصري إن إسرائيل بدأت في ترديد مقولة أنهم بناة الأهرامات علنا بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد وتحديدا أثناء المؤتمر الصحفي لإعلان المعاهدة 1978 في وجود الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكي جيمي كارتر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها مناحم بيجن الذي قال: "إن الجهد الذي بذله جيمي كارتر في الاتفاقية أكثر من الجهد الذي بذله أجدادنا في بناء الأهرام".

وتعقيبا على هذا الأمر أكد الدكتور محمد الهواري أستاذ الفكر الديني اليهودي في تصريحات سابقة له أن الأهرامات ترجع إلى عام 2678 قبل الميلاد، وفي فترة الأسرة الرابعة القديمة أيام خوفو وخفرع ومنقرع أي قبل موسى ويعقوب وإبراهيم بنحو 6 قرون، لذلك لا يستطيع اليهود أن يدعوا أن الأهرامات هم من بنوها، فهم لم يكونوا موجودين من الأساس.

المصدر: RT + "فيتو"

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