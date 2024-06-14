قبل انطلاقها الليلة.. جدول مباريات يورو 2024 دور المجموعات
تفتتح ألمانيا هذه الليلة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بمواجهة قوية ضد المنتخب الاسكتلندي، على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى.
ينقسم دور المجموعات إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات تتنافس فيما بينها للوصول إلى دور 16 وهي كالتالي:
المجموعة الأولى: ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا.
المجموعة الثانية: إسبانيا وكرواتيا وألبانيا وإيطاليا.
المجموعة الثالثة: سلوفينيا والدنمارك وصربيا وإنجلترا.
المجموعة الرابعة: بولندا وهولندا والنمسا وفرنسا.
المجموعة الخامسة: بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.
المجموعة السادسة: تركيا وجورجيا والبرتغال والتشيك.
ويتأهل خلال دور المجموعات الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات التي احتلت المرتبة الثالثة.
جدول مباريات مجموعات أمم أوروبا يورو 2024:
الجولة الأولى:
الجمعة 14 يونيو: ألمانيا x اسكتلندا (22:00 بتوقيت مصر والسعودية)
السبت15 يونيو: هنغاريا x سويسرا (16:00)،إسبانيا x كرواتيا ( 19:00)،إيطاليا x ألبانيا (22:00 ).
الأحد 16 يونيو: بولندا x هولندا (16:00)، سلوفينيا x الدنمارك (19:00)، صربيا x إنجلترا (22:00).
الاثنين17 يونيو: رومانيا x أوكرانيا (16:00)، بلجيكا x سلوفاكيا (19:00)، النمسا x فرنسا (22:00).
الثلاثاء 18 يونيو: تركيا x جورجيا ( 19:00)،البرتغال x التشيك (22:00).
الجولة الثانية:
الأربعاء 19 يونيو: كرواتيا x ألبانيا (16:00 بتوقيت مصر والسعودية)،ألمانيا x هنغاريار (19:00)، اسكتلندا x سويسرا (22:00).
الخميس 20 يونيو: سلوفينيا x صربيا (16:00)، الدنمارك x إنجلترا (19:00)، إسبانيا x إيطاليا (22:00).
الجمعة 21 يونيو: سلوفاكيا x أوكرانيا (16:00)، بولندا x النمسا (19:00)، هولندا x فرنسا (22:00).
السبت 22 يونيو: جورجيا x التشيك (16:00)، تركيا x البرتغال (19:00)، بلجيكا x رومانيا (22:00).
الجولة الثالثة:
الأحد 23 يونيو: سويسرا x ألمانيا (22:00 بتوقيت مصر والسعودية)، اسكتلندا x هنغاريا (22:00).
الاثنين 24 يونيو: ألبانيا x إسبانيا (22:00)، كرواتيا x إيطاليا (22:00).
الثلاثاء 25 يونيو: هولندا x النمسا (19:00)، فرنسا x بولندا (19:00)، إنجلترا x سلوفينيا (22:00)، الدنمارك x صربيا (22:00).
الأربعاء 26 يونيو: سلوفاكيا x رومانيا (19:00)، أوكرانيا x بلجيكا (19:00)، جورجيا x البرتغال (22:00)، التشيك x تركيا (22:00).
المصدر: RT