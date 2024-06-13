نظام التأهل والتبديلات والإيقافات في كأس أوروبا 2024

تنطلق غدا الجمعة بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بمواجهة الافتتاح تجمع بين منتخب ألمانيا صاحب الضيافة ونظيره الاسكتلندي لحساب الجولة ألأولى للمجموعة الأولى.

وتستمر المنافسات حتى الـ14 من يوليو المقبل حيث ستختتم البطولة بالمباراة النهائية.

🏟️ The 66,000-capacity Munich Football Arena will host six matches during #EUR02024: ⬇️



⚽ 14 June: Germany v Scotland

⚽ 17 June: Romania v Ukraine

⚽ 20 June: Slovenia v Serbia

⚽ 25 June: Denmark v Serbia

⚽ 02 July: Round of 16

⚽ 09 July: Semi-final pic.twitter.com/CsexC7B93d — UEFA (@UEFA) June 13, 2024

وسيكون نظام البطولة مماثلا للنسختين السابقتين: دور المجموعات، حيث تقسم المنتخبات الـ24 إلى ست مجموعات من أربعة منتخبات، ثم أربعة أدوار إقصائية. سيخوض كل منتخب ثلاث مباريات في الدور الأول من خلال مواجهة كل فريق مرة واحدة.

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بعد هذه المباريات، يتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الـ16، بالإضافة الى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

في حالة التعادل في النقاط بين منتخبين على الأقل من المجموعة ذاتها، تحدد الأفضلية وفق التراتبية التالية: عدد النقاط في المواجهات المباشرة، فارق الأهداف المسجلة خلال المواجهات المباشرة ثم عددها... تنطلق بعدها المباريات الإقصائية، من خلال مباراة واحدة مع إمكانية التمديد لشوطين إضافيين وركلات ترجيح، وصولا إلى المباراة النهائية.

-التبديلات

منذ عودة النشاط الكروي بعد جائحة فيروس كورونا، بات يسمح لكل منتخب بإجراء خمسة تبديلات في كل مباراة. ويمكن إجراء تبديل سادس في حال وجود وقت إضافي في مباريات "خروج المغلوب".

وسمح الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" أيضا للمدربين باستدعاء ما بين 23 إلى 26 لاعبا، ويمكن أن يدرجوا جميعا على قائمة المباراة.

أخيرا، وحتى قبل المباراة الأولى، سيكون من الممكن استبدال أي لاعب بحرية في حالة وجود "إصابة أو مرض خطير" معتمد طبيا.

- الإيقافات

على غرار جميع البطولات الكبرى، فإن اللاعبين أو الاداريين (من بينهم المدربون) الذين يتعرضون للطرد، يتم إقصاؤهم مباشرة عن المباراة التالية في المسابقة، لكن في حالة حدوث مخالفة خطيرة، يمكن للهيئة التأديبية بالاتحاد الدولي "فيفا" رفع العقوبة وتوسيعها لتشمل المسابقات الأخرى.

وفي ما يخص الإنذارات، يتم إيقاف اللاعبين والإداريين الذين يحصلون على بطاقتين صفراوين للمباراة التالية، لكن "عدادهم" يعود إلى الصفر في نهاية الدور ربع النهائي.

المصدر: وكالات