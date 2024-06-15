ترودو: الغرب سيحاسب "أوكرانيا"

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي، إن الدول الغربية "ستحاسب أوكرانيا"، قبل أن يتدارك خطأه ويصحح نفسه.

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي لمجموعة السبع في إيطاليا: "سنواصل تركيز جهودنا على ضمان محاسبة أوكرانيا... عفوا، محاسبة روسيا".

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وجاء في البيان الختامي الصادر عن قمة مجموعة السبع في إيطاليا، يوم أمس الجمعة: "نحن نرحب بقمة السلام الخاصة بأوكرانيا المخطط لعقدها في سويسرا يومي 15 و16 يونيو من أجل وضع إطار للسلام مبني على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومع الاحترام لسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا".

وأضاف أن "الهدف النهائي لنا لا يزال السلام العادل والدائم والشامل"، مؤكدا مواصلة دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا".

في وقت سابق، أكد الرئيس فلاديمير بوتين مجددا استعداد موسكو للمفاوضات، مشددا على أنه بدون مشاركة روسيا وبدون حوار صادق ومسؤول يستحيل التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا وبشأن الأمن الأوروبي بشكل عام.

وطرح يوم أمس الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

المصدر: نوفوستي