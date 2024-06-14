مجموعة السبع تتعهد بحشد الدعم الدولي لـ"صيغة زيلينسكي"

أعلنت مجموعة الدول السبع عن ترحيبها بالمؤتمر الخاص بأوكرانيا المقرر عقده في سويسرا، وتعهدت بحشد أكبر دعم دولي ممكن لما يسمى بـ "صيغة زيلينسكي للسلام".

وجاء في البيان الختامي الصادر عن قمة مجموعة السبع في إيطاليا، يوم الجمعة: "نحن نرحب بقمة السلام الخاصة بأوكرانيا المخطط لعقدها في سويسرا يومي 15 و16 يونيو من أجل وضع إطار للسلام مبني على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومع الاحترام لسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا".

وأكدت الدول السبع: "سنواصل العمل على حشد أوسع دعم دولي ممكن للمبادئ الأساسية لصيغة الرئيس زيلينسكي للسلام وأهدافها".

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وأضافت أن "الهدف النهائي لنا لا يزال السلام العادل والدائم والشامل"، مؤكدة أنها ستواصل دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا".

يذكر أن روسيا كانت أعلنت في وقت سابق أنها سترفض أي مخرجات للمؤتمر الذي سيعقد في سويسرا، مشيرة إلى أن أتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ "الواقع الجديد" على الأرض بعين الاعتبار.

المصدر: RT