روايات لركاب طائرة قطرية علقت بمطار أثينا لساعات (فيديو+صور)

علق عشرات الركاب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية لساعات وسط موجة الحر اليونانية، كان من المفترض أن تقلع من أثينا الاثنين الماضي، إلى الدوحة، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن".

وتوقع الركاب الذين استقلوا طائرة الخطوط الجوية القطرية، في أثينا باليونان يوم الاثنين أن يكونوا في طريقهم إلى وجهتهم الدوحة، قطر "بسرعة نسبية".

وبدلا من ذلك، وجدوا أنفسهم محاصرين داخل طائرة متوقفة لأكثر من ثلاث ساعات، وفقا للراكب غارث كولينز، الذي نشر تجربته على موقع "إنستغرام".

وأضاف كولينز، "كان الركاب داخل الطائرة بدون تكييف، حيث ارتفعت درجات الحرارة في الخارج إلى أكثر من 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية)، مما أدى إلى إصابة الركاب بالجفاف حرفيا والإغماء على متن الطائرة".

وتعرضت اليونان لموجة حارة شديدة الأسبوع الماضي، مما تسبب في إغلاق المواقع السياحية الشهيرة مثل الأكروبوليس أمام الجمهور.

من جهته، قال مطار أثينا الدولي، لشبكة "سي إن إن" إن الرحلة توقفت أثناء استعدادها للمغادرة بسبب "مشكلات فنية مفاجئة وغير متوقعة".

وكانت الراكبة الأسترالية جيني زيهير، على متن الطائرة مع زوجها جو، وكانا يخططان للسفر من الدوحة إلى ملبورن بأستراليا.

What is going on with the @qatarairways QR204 flight out of Athens? Board the flight after smoke is seen billowing from plane, leave everyone on the plane for 3 hrs, no air con in stifling heat only to (surprise) remove everyone as the plane is malfunctioning? @SkyNewsAustpic.twitter.com/CnjYy7pVh6 — Chris Zeiher (@chriszeiher) June 10, 2024

وفي حديثها إلى قناة (7News) التابعة لشبكة "سي إن إن" بعد وصولها إلى ملبورن، قالت زيهير إنها "لا تفهم سبب السماح للركاب بالصعود على متن الطائرة".

وأضافت: "أنا أسافر بانتظام، ولا أفهم سبب السماح لنا بالصعود على متن الطائرة، ناهيك عن ما حدث بعد ذلك، لقد كان الأمر مروعا".

وذكرت أن الركاب "خلعوا قمصانهم بسبب الحرارة، في حين تم توزيع أكواب من الماء على المسافرين، وبقيت على متنها لمدة أربع ساعات تقريبا".

وقالت إنها "لم تتلق أي معلومات من الخطوط الجوية القطرية"، لذلك قررت إعادة حجز رحلتها إلى أستراليا عبر طيران الإمارات.

ووفقا لموقع تتبع الرحلات (Flightradar24)، "كان من المفترض أن تغادر الرحلة (QR204) مطار أثينا الدولي في الساعة 1:55 مساءا الوقت المحلي، وغادرت الطائرة في النهاية الساعة 6:44 صباحا من صباح اليوم التالي، وهبطت في مطار حمد الدولي بالدوحة الساعة 10:35 صباحا بالتوقيت المحلي".

وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها "تعتذر بشدة عن التأخير للمسافرين على متن الرحلة QR204 من أثينا إلى الدوحة يوم الاثنين 10 يونيو 2024، والذي كان بسبب مشكلة فنية" في بيان تمت مشاركته مع "CNN".

وأفادت الخطوط الجوية القطرية للشبكة بأنه "نتيجة للمشكلة الفنية، طلب من جميع الركاب النزول من الطائرة، وتم مساعدتهم من قبل موظفينا في مطار أثينا الدولي بينما عملت فرق الصيانة الأرضية على حل المشكلة".

وتابعت: "غادرت الرحلة لاحقا من أثينا، ووصلت إلى الدوحة في الساعة 10.39 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء 11 يونيو، حيث قدمنا ​​دعمنا الكامل لجميع الركاب المتضررين عند الوصول لضمان وصولهم وجهتهم النهائية".

وأضافت "نحن نعتبر سلامة وراحة ركابنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا في جميع الأوقات، وقدمنا ​​اعتذارنا لكل راكب تأثر بهذا الاضطراب غير المتوقع، بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ الركاب بمستحقاتهم التعويضية بما يتماشى مع اللوائح المعمول بها".

المصدر: شبكة "سي إن إن"+ ديلي ميل