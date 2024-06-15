برلماني روسي يصف المؤتمر السويسري حول أوكرانيا بـ"حفلة للعراة"

وصف ميخائيل شيريميت عضو لجنة الأمن بمجلس الدوما الروسي، المؤتمر السويسري حول أوكرانيا بـ"حفلة للعراة" يديرها "الملك العاري" غير الشرعي فلاديمير زيلينسكي.

وقال البرلماني في حديث لمراسل نوفوستي: "هذا اللقاء يشبه حفلة للعراة، لأن مديرها في شخص زيلينسكي هو ملك عار عديم الشرعية. اعتقد أن هذه الفعالية تجري بهدف الترويج والدعاية فقط ولكي ترضي غرور منظميها".

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وأضاف شيريميت: "خلال هذا الحدث، سيحاولون إقناع الرأي العام الغربي بأنهم يبحثون عن حل سلمي للقضية، على الرغم من أن الجميع يعلم جيدا أن نخب الدول الغربية تهدف إلى تصعيد الصراع أكثر فأكثر. يبدو واضحا أن روسيا ورئيسها فقط معنية بالسلام في أوكرانيا، وليس الغرب".

وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو، في منتجع بورغنستوك، بالقرب من مدينة لوسيرن، وقد أكدت 92 دولة مشاركتها، ولم تتم دعوة روسيا للمشاركة فيه.

ولن يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويؤكد الجانب الروسي، أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لموسكو، لأن الحديث يدور حول الدفع بـ"صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق، ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية.

المصدر: نوفوستي