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نيبينزيا يصف المؤتمر الأوكراني في سويسرا بمحاولة احتيال

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نيبينزيا يصف المؤتمر الأوكراني في سويسرا بمحاولة احتيال
Sputnik
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الهدف الرئيسي للمؤتمر الأوكراني المقبل في سويسرا هو تقديم إنذار نهائي لروسيا على شكل "خطة السلام" التي وضعها زيلينسكي.

وأضاف نيبينزيا، في حديث لمراسل نوفوستي: "ما يسمى بمؤتمر السلام في سويسرا، ليس إلا عبارة عن محاولة احتيال دورية جديدة. يحاول الغرب بكل الوسائل المتاحة، جر دول الجنوب العالمي إلى التجمع المناهض لروسيا".

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ووفقا له، يحاول منظمو الفعالية طرح جدول أعمال "بناء"، ولكن في الوقع يكمن الهدف الرئيسي لهم في تقديم إنذار نهائي إلى روسيا على شكل ما يسمى بـ "خطة فلاديمير زيلينسكي للسلام".

وأشار نيبينزيا إلى أن زيلينسكي تحدث بصراحة عن هذا الأمر في مقابلاته الأخيرة. وأكد المندوب الروسي الدائم على أن هذا بالذاتما ما يراهنون عليه.

وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، في منتجع بورغنستوك، بالقرب من مدينة لوسيرن، وقد أكدت 80 دولة مشاركتها.

ولن يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويؤكد الجانب الروسي، أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لموسكو، لأن الحديث يدور حول الدفع بـ"صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق، ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية.

وذكر الكرملين أن البحث عن سبل تحقيق تسوية للصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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